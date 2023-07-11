В Тульской области выпивший отец до смерти избил шестилетнего ребенка

Во вторник 11 июля появились новые сведения, касательно убийства маленького мальчика. В этот день состоялось еще одно заседание, в ходе которого свои показания давали сотрудник скорой помощи и два брата умершего ребенка. Об этом написали Тульские известия .

Как сообщили сами дети, у них есть отчим, который часто выпивал. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он распускал руки на всех пятерых детей. Также избиению регулярно подвергалась и сама мать погибшего мальчика. Выяснилось, что убийца угрожал сломать ему ногу, пока он непосредственно уже избивал ребенка.

А когда сотрудница скорой помощи прибыла на вызов, она обнаружила его бездыханное тело с трупными пятнами. Ей удалось определить, что ребенок умер еще некоторое время назад. Также незамеченными не остались многочисленные повреждения почти на всех частях тела погибшего.