В Тульской области выплатят компенсацию девочке, которую покусала собака

Напомним, что сам инцидент произошел чуть больше года назад. Известно, что еще в августе 2022-го шестилетняя девочка пострадала из-за нападения безнадзорной собаки. Животное покусало ребенка в поселке Ленинский, о чем пишут Тульские известия.

Районная прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, требуя компенсацию морального вреда, нанесенного несовершеннолетней. В итоге, администрация выплатит пострадавшей девочке пятнадцать тысяч рублей.

В законодательстве регламентируется порядок отлова и содержания безнадзорных собак. Однако, не были приняты достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев.

Важно обращать внимание на эту проблему, ведь подобные случаи все еще происходят, что очень опасно как для детей, так и для взрослых. Безнадзорные собаки могут быть не только агрессивными. Они способны заразить человека бешенством через укус.