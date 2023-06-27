В Тульской области за неделю пострадали 295 человек от укусов клещей

Последние несколько дней многие люди испытали на себе каково это – быть укушенным кровопийцей. Кто-то ощутил такое в первый раз, а кому-то уже не впервой. В любом случае, жертв оказалось немало, о чем сообщает Тула СМИ

От управления Роспотребнадзора по области стало известно, что за последнюю неделю зафиксровано не менее 295 обращений в медицинские учреждения. Около 93-х пострадавших были детьми. В целом за год обнаружили более 2000 случаев присасывания, что примерно на 200 больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Несмотря на то, что было исследовано 1656 клещей, четверо человек из Тульской области все же заболели болезнью Лайма. В регионе продолжают проводить обработку территорий для предотвращения в дальнейшем подобных случаев.