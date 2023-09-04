В тульском Заречье спасатели эвакуировали двух человек из горящего дома
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Как сообщает «ТУЛАСМИ», на улице Галкина в областной столице пожар охватил жилой дом. К счастью, пострадавших из-за возгорания не было.
Стало известно о пожаре в жилом доме на улице Галкина, что находится в тульском Заречье. Как выяснилось, в результате ЧП никто не пострадал. Сотрудники МЧС России получили сообщение о возгорании в полчетвертого дня.
Таким образом, четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через пять минут. Благодаря оперативным действиям удалось быстро ликвидировать открытое горение в 15:48.
Двух человек успешно эвакуировали с помощью газодымзащиты. В результате пожара пострадала кухня, где обгорели вытяжка и кухонный гарнитур. Сама комната закоптилась по всей площади.