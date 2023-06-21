В Тунисе перевернулся пассажирский поезд

В Тунисе с рельсов сошел пассажирский состав. Об этом сообщило РИА Новости .

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Сус, через которую следовал пассажирский поезд из Туниса в Габес. На данный момент известно, что машинист состава и один из пассажиров погибли на месте происшествия, также сообщается о 34 раненых пассажирах.

Как рассказал представитель местной железнодорожной компании, после схода с путей поезд перевернулся. Сейчас ведется расследование происшествия, полную информацию о причинах опубликуют позже. Напомним, что это происшествие стало вторым инцидентом с поездами в Тунисе в этом году.