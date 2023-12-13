В турецких отелях хотят пересмотреть популярный формат «все включено»

В целом популярный у иностранных туристов формат сохранится, но теперь гости турецких отелей смогут сами выбирать, за какую еду и напитки они будут платить.

Новая модель ориентирована на безалкогольный вариант «все включено». Туры с all inclusive без алкоголя будут стоить на 7-10% дешевле, чем обычные.

Кавалоглу считает, что внедрение такой модели необходимо из-за непростой экономической ситуации в Турции и для расширения спектра туристических услуг.