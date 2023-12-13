В турецких отелях хотят пересмотреть популярный формат «все включено»
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Представители турецкой индустрии туризма предлагают скорректировать формат «все включено» (all inclusive) в отелях, рассказал глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каан Кавалоглу.
В целом популярный у иностранных туристов формат сохранится, но теперь гости турецких отелей смогут сами выбирать, за какую еду и напитки они будут платить.
Новая модель ориентирована на безалкогольный вариант «все включено». Туры с all inclusive без алкоголя будут стоить на 7-10% дешевле, чем обычные.
Кавалоглу считает, что внедрение такой модели необходимо из-за непростой экономической ситуации в Турции и для расширения спектра туристических услуг.