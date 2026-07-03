В Турции начались аресты россиян: кого уже забрали, за что и как саммит НАТО превратил отдых в уголовное дело

Офицеры ворвались на территорию лагеря, где находилась международная делегация, и принудительно доставили всех в центральное управление полиции. Основанием для задержания стало обвинение в «антинатовской деятельности». Сразу после ареста у россиян изъяли личные смартфоны и ноутбуки, полностью отрезав их от связи. Положение усугубляется тем, что предоставленные судом адвокаты не говорят по-русски, и задержанные оказались в информационном вакууме без возможности защищаться. По турецкому законодательству им грозит до пяти лет тюрьмы, в лучшем случае — принудительная депортация под конвоем с долгосрочным или пожизненным запретом на въезд в страну.

Силовые структуры Турции переведены на особый режим, аналогичные рейды запускаются по всей стране. Причина — саммит НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля. Под удар могут попасть любые самостоятельные туристы, разбившие лагерь вне официальных кемпингов или фотографирующие охраняемые зоны. Родственники задержанных уже направили обращение на имя генконсула РФ в Стамбуле Александра Калачева с требованием экстренно вмешаться, однако пока документы зарегистрированы в стандартном порядке, а точный статус россиян остается неизвестным.

Эксперты туриндустрии настоятельно рекомендуют путешественникам на этой неделе проявлять максимальную осторожность: полностью исключить ночевки вне официальных отелей, держаться подальше от правительственных зданий, митингов и массовых скоплений людей, а также не брать сомнительные экскурсии у уличных зазывал.