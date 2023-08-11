В Турции популярный у туристов мост закроют для укрепления против землетрясений

В Турции закроют популярный у туристов Галатский мост, чтобы укрепить его против землетрясений. Подробности рассказало РИА Новости .

Разводной мост длинной почти полкилометра связывает исторический полуостров Султанахмет с районом Каракей и регулярно привлекает туристов. Однако власти Стамбула приняли решение перекрыть его на 40 дней для любого транспорта, кроме трамваев, чтобы провести работы по укреплению. Планируется сделать мост более сейсмоустойчивым.

Как объяснила мэрия Стамбула, работы начнутся уже в воскресенье, они не скажутся на движении трамваем, а вот автомобильное движение будет ограничено. О введении временных перекрытий жителей будут оповещать через СМС. Также власти отметили, что работы позволят продлить срок службы моста.