В Турции рассказали об отказе от системы «все включено» в отелях

Полный отказ от системы «все включено» в турецких отелях маловероятен, но могут появиться вариации ввиду отличающихся требований приезжих и растущих цен на отдых. Об этом рассказал советник мэра Антальи по туризму Осман Айык в интервью для издания РИА Новости .

Он сообщил, что пожелания туристов разнятся – есть те, кто хочет «все включено», а есть те, кому хватит пансиона или отеля без завтраков. На фоне этого могут появиться разные варианты размещения, но полностью систему отменять не станут.

Айык сообщил, что туристы таким образом смогут отказываться от ненужных опций. Он также допустил, что система может претерпеть изменения: могут появиться «базовые« варианты с дополнительными платными услугами.

Например, могут быть включены напитки, но если турист захочет выпить чего-то эксклюзивного, то придется оплачивать подобную услугу заранее. Айык считает, что если решение об отмене «все включено» и будет принято, то за примером Турции последуют и остальные курорты.