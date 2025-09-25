В Туве на чабанской стоянке нашли машину с двумя телами

В Пий-Хемском районе Тывы на территории чабанской стоянки обнаружили транспортное средство с телами двух мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

При осмотре на месте происшествия следователи установили, что оба погибших имели огнестрельные ранения. Также СКР показал видеозапись с места осмотра автомобиля.

По предварительной информации, машина была припаркован в местечке под названием «Ажыг-Хол». К совершению преступления причастен 48-летний хозяин чабанской стоянки.

Следствие считает, что между мужчиной и его знакомыми произошел конфликт, в ходе которого владелец стоянки применил огнестрельное оружие. Подозреваемый в совершении двойного убийства был задержан. В ближайшее время ему предъявят официальное обвинение.

