Брат защитил сестру, убив ее бывшего мужа в Черкесске

В Черкесске мужчина совершил убийство бывшего супруга своей сестры, который после развода продолжал преследовать и угрожать ей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor.

Как утверждает источник, разведенный мужчина не желал мириться с разрывом и активно пытался восстановить отношения с бывшей женой. Когда в ход пошли угрозы, брат женщины решил вмешаться и назначил встречу бывшему зятю.

В процессе беседы возник конфликт, переросший в потасовку. В ходе драки родственник женщины достал оружие и произвел выстрел в бывшего мужа своей сестры. Ранение оказалось смертельным.

В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»). Подозреваемый заключен под стражу.

