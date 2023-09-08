В Туве уволили двух высокопоставленных чиновников из-за ДТП

Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщил о том, что он уволил министра лесного хозяйства и природопользования республики и руководителя региональной Авиалесохраны.

Сегодня утром водитель подведомственного им учреждения стал виновником ДТП, в котором погибли пять человек.

По предварительной информации полиции, шофер грузовика находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь в крови превышал допустимую норму в пять раз.

Чиновники уволены за то, что не обеспечили дисциплину и контроль в вверенном им учреждении.

Ховалыг заявил о создании правительственной комиссии, которая проведет служебные проверки в учреждениях республики на предмет соблюдения правил предрейсовых осмотров и состояния техники.