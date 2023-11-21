В Твери молодые люди избили в автобусе камерунца

Полиция Твери возбудила уголовное дело о нанесении побоев в автобусе гражданину Камеруна, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

Видео нападения появилось в соцсетях. На нем молодые люди бьют темнокожего мужчину, из их реплик понятно, что причиной нападения послужил цвет кожи пассажира. Избитый африканец обратился в медучреждение, после чего полиция начала проверку.

Личности нападавших установлены, полиция ведет их розыск.

В полиции подчеркнули, что дело взял под личный контроль глава местного УМВД.