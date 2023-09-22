В Твери мужчина выбросил вещи из окна, повредив припаркованные автомобили

Как пишет «Газета.ру» , все это действие продолжалось несколько часов. В социальных сетях уже появились кадры с последствиями данного инцидента.

Стало известно о необычном случае, который произошел в Твери. Сообщается, что мужчина, проживающий в многоэтажном доме, весь вечер выбрасывал на припаркованные автомобили содержимое квартиры. Предположительно, она находится либо на 9, либо на 15 этаже. Стоит отметить, что среди предметов, испытавших на себе полет, оказался кондиционер.

Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, около семи припаркованных «легковушек» валяются обломки, поскольку несколько автомобилей получили механические повреждения. К слову, пострадать из-за падающих вещей могли и мимо проходящие люди.