В тверской области девушку посадили на 8 лет за попытку сбыта более 20 граммов наркотика

Молодая жительница тверской области была задержана за попытку распространения более 20 граммов наркотического вещества. Девушка отправилась за решетку на 8 лет и 3 месяца. Об этом сообщает «Газета.ру»

Сайт региональной прокуратуры заявил, что совершеннолетняя гражданка осуществляла курьерскую деятельность по распространению запрещенных веществ. В начале этого года девушка пыталась «заложить» 67 свертков с наркотиками. Экспертами было выяснено, что их общий вес составлял порядка 27 граммов. А в составе содержался N-метилэфедрон.

Девушка задержана и обвинена в совершении преступления (незаконного сбыта наркотических веществ с помощью Интернета). Суд постановил лишить ее свободы на чуть более 8-ми лет, а также заключить в исправительную колонию общего режима.