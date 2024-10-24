В Тверской области побитого знакомым подростка задержали за изнасилование

В Нелидово Тверской области история с дракой и лезгинкой приобретает новые подробности. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Baza, недавно задержали пострадавшего подростка. Его могли избить за совершенное ранее изнасилование.

Изначально задержали подростка, который подверг знакомого жестокому избиению и унижениям. Однако как пишет Telegram-канал и ряд СМИ, у агрессора была причина. По его словам, потерпевший ранее изнасиловал умственно-отсталую девушку вместе с другом.

По предварительным данным, потерпевший и его товарищ подловили на улице девушку. Они знали, что она не сможет дать отпор ввиду своего психического диагноза. Приятели увели ничего не подозревающую знакомую на «заброшку», где по очереди над ней надругались. Тогда об этом узнали в поселке. Один из подростков возмутился произошедшим и назначил встречу, где и набросился с кулаками на вероятного насильника, заставляя искупаться в луже и станцевать лезгинку.

Таким образом, помимо дела о «хулиганстве» начнут расследование по ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Вероятных молодых насильников задержали.

Ранее сообщалось, что в Нелидово возбудили уголовное дело по факту избиения школьника.