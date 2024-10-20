Уголовное дело возбудили по факту избиения школьника из-за лезгинки под Тверью

СК РФ по Тверской области открыло уголовное дело по факту избиения школьника в Нелидове. Предварительно, молодого человека поколотили за отказ танцевать лезгинку.

Инцидент произошел 12 октября, но видео в Сети разошлось позже. На ролике один из парней пытается заставить школьника танцевать лезгинку, стоять на коленях и валяться в луже. После агрессор начал бить молодого человека ногами по ребрам и голове.

Ситуация заинтересовала СК. Недавно в официальном канале объявили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». О ходе расследования поручено доложить председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что в Московской области водитель автобуса побил школьника за просьбу о бесплатном проезде.