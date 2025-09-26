В Тверской области проведут похороны солдата СВО, спустя два года после смерти

В России на протяжении почти двух лет не удавалось провести похороны бойца специальной военной операции, который принимал участие в штурме Авдеевки. Об этом информировало интернет-издание «Топ Тверь».

Данный военнослужащий, проходивший службу в звании рядового, погиб в декабре 2023 года, выполняя боевую задачу в одном из самых усиленных украинской стороны районов Донбасса. Причины задержки с проведением похорон не уточняются.

Церемония прощания с солдатом запланирована на 29 сентября, и он будет похоронен с военными почестями.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае православного бойца СВО похоронили по мусульманскому обряду.