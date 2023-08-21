В Тверской области упал беспилотник

Вечером понедельника, 21 августа, стало известно о падении в Тверской области беспилотника. Подробности сообщают в официальном канале правительства региона.

По информации, неопознанный БПЛА в двух цветах – синем и желтом – нашли недалеко от деревни Рудня в Жарковском районе. Как пишет SHOT, одно крыло беспилотника самолетного типа было сломано, а на корпусе были написаны националистические лозунги.

На данный момент БПЛА уже изучают специалисты, сотрудники полиции проводят проверку. Ситуация находится на контроле местной власти.