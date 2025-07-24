Пассажирки Ан-24 засняли неисправности самолета перед катастрофой

Пассажирки разбившегося в Амурской области Ан-24 еще перед вылетом заметили неисправности и сняли их на видео. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Две молодые пассажирки, летевшие на Ан-24, который позже разбился в Амурской области, сразу обратили внимание на подозрительное состояние самолета. Девушки засняли на видео испарения возле багажных полок и общий изношенный вид салона. Несмотря на тревожные признаки, они поднялись на борт, но после посадки в Благовещенске решили сойти — и тем самым спаслись.

Остальные 43 пассажира продолжили полет до Тынды, но самолет так и не долетел до пункта назначения. На записях, сделанных девушками, видно, как из-под панелей идет пар, а интерьер выглядит старым и неопрятным.

Ранее стало известно, что Ильхам Алиев выразил соболезнования Путину после авиакатастрофы в Амурской области.