В Тыве госчиновникам запретили проводить новогодние корпоративы

Глава Тывы Владислав Ховалыг подписал распоряжение, запрещающее проводить новогодние корпоративы в органах местной власти и подведомственных им учреждениях.

В распоряжении говорится, что масштабные празднования будут выглядеть неэтично на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине.

Сэкономленные от корпоративов средства будут направлены на помощь военнослужащим республики.

От пышных новогодних мероприятий предлагается воздержаться и в других государственных и частных компаниях Тывы.