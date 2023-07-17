В Тыве начали искать пропавшую группу людей, которая отправилась собирать орехи

Как сообщает RT , жители республики решили отправиться на сборы орехов, после чего потерялись в районе села Шуурмак. Сейчас сотрудники МЧС начали активно искать пропавшую группу людей.

Согласно информации, которой поделилось ведомство, всего на сборы отправились пять человек. В их числе также был 16-летний подросток. Позже они перестали выходить на связь, что начало настораживать. Где они находятся на данный момент – не известно.

Однако, без лишних промедлений, Тувинский поисково-спасательный отряд в лице нескольких сотрудников отправился на поиски пропавшей группы людей, включая несовершеннолетнего.

Ранее стало известно, что в Бурятии нашелся еще один турист, который пропал вместе с остальными при сплаве по реке Снежной. Он был доставлен спасателями на вертолете в поселок Новоснежная, который находится в Иркутской области.