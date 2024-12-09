В Удмуртии младенец получил ожоги из-за загоревшегося телефона

В городе Воткинск в Удмуртии ребенок получил ожоги из-за загоревшегося телефона, сообщает ГУ МЧС по региону.

Как рассказал отец пострадавшего, он укладывал ребенка спать, и в этот момент рядом загорелся телефон. Вспышкой задело одежду малыша, в итоге тот получил ожоги. Родитель увез сына в больницу самостоятельно сразу же, как только увидел повреждения.

В больнице установили ожог 3% тела. После оказания помощи ребенка отправили на амбулаторное лечение.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что не следует класть телефон под подушку, держать его рядом на зарядке, пользоваться им во время подключения к сети. Некоторые аккумуляторы сильно греются, в результате чего могут загореться.

Ранее сообщалось, что в ТЦ на северо-востоке Москвы начался пожар, предположительно, из-за взрыва телефона в салоне сотовой связи.