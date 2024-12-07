После взрыва смартфона в ТЦ на северо-востоке Москвы начался пожар

Смартфон взорвался в магазине сотовой связи в торговом центре «Вавилон-92» в столице, пишет 112 и еще ряд telegram-каналов. Посетителей эвакуировали из здания, где после хлопка начался пожар.

В торговом центре на проезде Дежнева в салоне сотовой связи взорвался телефон по пока неизвестной причине. После этого начался пожар: густой черный дым заполонил помещения первого этажа. По данным АГН «Москва», некоторые люди оказались заблокированы на втором этаже.

По уточненным данным МЧС РФ, огнеборцы оперативно прибыли на место. Посетителей успешно эвакуировали. Огонь распространяли по первому этажу двухэтажного ТЦ. Пожар локализован на пяти квадратных метрах.

По предварительной информации, опубликованной 112, пострадали два человека. Они получили ожоги.

Ранее сообщалось, что в Дагестане при взрыве в доме пострадали три человека.