В Удмуртии мужчину подозревают в убийстве собственных детей

Как пишет RT , двадцатилетний мужчина попал под подозрение, о чем также пишет СУ СК РФ по Удмуртской Республике. Тела несовершеннолетних нашли в Кезском районе Удмуртской Республики восемнадцатого ноября 2023 года. Из-за этого возбудили уголовное дело.

Согласно данным следствия, подозреваемый ударил дочь и сына в область сердца, пока они спали. Сообщается, что мужчина испытывал личную неприязнь к своей супруге из-за бракоразводного процесса. Вероятно, это и стало причиной совершения преступления, после которого подозреваемый попытался скрыться. Позже его нашли в лесном массиве и задержали. Детей же из-за полученных ранений спасти не удалось.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Красноярском крае обнаружили тело двенадцатилетнего ребенка. В связи с этим в Ачинске возбудили уголовное дело по факту убийства подростка.