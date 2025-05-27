В Удмуртии пешеходы неожиданно провалились под землю

В центре Сарапула (Удмуртия) трое прохожих провалились под землю вместе с обрушившейся тротуарной плиткой. Инцидент попал на видео, сообщает телеграм-канал «112».

На кадрах видно, как плитка внезапно уходит из-под ног прохожих. Кто-то успевает среагировать, но вниз утянуло двух мужчин и женщину. Как выяснил канал РЕН ТВ, очевидцы сразу бросились на помощь пострадавшим и помогли им выбраться.

По предварительным данным, всем троим потребовалась медицинская помощь. Однако подробности полученных травм не уточняются. Правоохранительные органы уже начали проверку по факту происшествия. Главные вопросы зададут городским властям и коммунальным службам, ответственным за участок дороги.

Ранее сообщалось, что обвал грунта закончился трагедией в Геленджике.