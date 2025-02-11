В Удмуртии ритуал по изгнанию нечисти привел к пожару в доме

Пожилая жительница удмуртского села Каракулино пыталась прогнать колдунов, но устроила пожар в собственном доме. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на МЧС РФ.

Как выяснили спасатели, на днях 67-летняя сельчанка проводила опасный обряд. По ее признанию, она пыталась выгнать колдунов и прочую нечисть, а для этого ей понадобилась парафиновая свеча. Ее женщина поставила на стиральную машину, зажгла и ушла в другую комнату.

Однако спустя некоторое время свечка опрокинулась и начался пожар. Сама женщина испугалась и выбежала из дома, а соседи вызвали огнеборцев. Возгорание успешно потушили на площади два квадратных метра. Огонь успел повредить стены и уничтожить стиральную машину, но более серьезных последствий удалось избежать.

С женщиной провели беседу о правилах безопасности. Напомнили, что нельзя оставлять открытые источники горения без присмотра, даже если это предполагает «ритуал» для борьбы с «нечистью».

Ранее сообщалось, что в городе Нягань в ХМАО ликвидировали открытое горение в жилом доме.