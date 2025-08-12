Режим «Опасное небо» в Удмуртии: когда сняли и как обстоят дела в регионе

В Удмуртии сняли режим «Опасное небо». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в 12:31 (МСК) опубликовал видео, в котором проинформировал о снятии режима «Опасное небо» на территории региона. При этом, как подчеркнул он, все еще остается угроза атаки беспилотников.

Несмотря на это, в Удмуртии уже восстановили движение общественного транспорта. Ситуация остается под контролем, сохраняется полная боевая готовность, как подчеркнул глава региона.

Ранее в северо-западном городе РФ приостановили авиарейсы.