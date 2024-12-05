В Удмуртии задержали юриста за многомиллионный обман вдовы участника СВО

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в telegram-канале сообщила, что силовики задержали женщину из Удмуртии, которая лишила вдову участника спецоперации трех миллионов рублей.

Подозреваемой стала 43-летняя жительница Камбарки. Правоохранители установили, что она под видом юридических услуг обманула вдову участника СВО на три миллиона рублей. Предполагаемая мошенница «помогала» оформить клиентке единовременную выплату.

Как уточнила Ирина Волк, помимо того, что гражданка лишила вдову нескольких миллионов рублей, она также потребовала дополнительно оплатить 870 тысяч рублей за вывоз тела из зоны боевых действий.

Силовики задержали злоумышленницу при получении денег. По месту ее проживания также изъяли деньги, в том числе валюту. Юриста арестовали. Расследование дела по статье о хищении продолжается.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговоры фигурантам дела о хищении, связанного с реализацией программы «Пушкинская карта».