Фигуранты дела о хищении на «Пушкинской карте» получили от четырех до шести лет

Якубову назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, Гурбанову — четыре года, а Сафонову — пять лет в аналогичных условиях.

Во время прений гособвинение запросило для Сафонова девять лет колонии с денежным штрафом в 1 млн руб., для Якубова — восемь лет колонии общего режима с аналогичным штрафом, а для Гурбанова — шесть с половиной лет с взысканием 3,66 млн руб.

На этапе предварительного следствия для всех подсудимых были выбраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В целях возмещения ущерба от преступления был наложен арест на имущество обвиняемых, общая стоимость которого превышает 110 млн руб.

Кроме того, Басманный суд удовлетворил частичный иск Министерства культуры РФ на 181 млн руб. и иск «Почта банка» на 22 млн 850 тыс. руб., предъявленные к фигурантам дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали людей, которые помогали скрыться пособникам теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл».