В Уэльсе потребовали от Британского музея вернуть национальные реликвии

Валлийская националистическая партия «Плайд камри» после скандала с похищением артефактов из Британского музея потребовала вернуть в Уэльс хранящиеся в музее реликвии, сообщает Daily Mail.

«Настало время осознать, что Британский музей не имеет права на эти сокровища и требуются всесторонние дискуссии насчет их репатриации», – заявила лидер партии Лиз Сэвилл-Робертс.

Она подчеркнула, что теперь не выдерживают критики аргументы о том, что в музее ценности находятся в большей безопасности.

В частности, речь идет о щите, датируемом 1300-1000 годами до нашей эры, и накидке из золота, которую относят к 1900-1600 годам до нашей эры.

Ранее стало известно о пропаже из запасников музея около 2000 экспонатов, большая часть которых относится к эпохе Древнего Рима. Стоимость пропажи оценивают в несколько миллионов фунтов стерлингов.

После этого Греция, Китай и Нигерия потребовали от музея вернуть вывезенные из этих стран ценности.