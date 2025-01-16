Криминалист оценил версию с инсценировкой самоубийства Тиммы

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, могло ли быть подстроено самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой.

Смерть Яниса Тиммы до сих пор овеяна тайнами. По предварительной версии, мужчина совершил суицид, но есть и другие теории. Например, друг спортсмена Марк Пугачев в личном блоге винит в случившемся Анну Седокову. По его версии, артистка якобы могла довести экс-супруга до рокового шага. Также просит о дальнейших разбирательствах и латвийская семья почившего баскетболиста.

Эксперт Михаил Игнатов ответил, реально ли подстроить суицид так, чтобы это не поняли российские следователи.

«В этом случае тогда остаются следы на теле, под ногтями частицы кожи или вещей, смотря за что человек хватался. <...> Тем более Тимма был немаленьким, весил, я думаю, больше 100 килограммов. Даже находясь в состоянии алкогольного опьянения, он все равно мог бы сопротивляться», — сказал собеседник издания.

Также криминалист указал на то, что при нападении на Тимму были бы звуки борьбы, которые привлекли внимание жителей московской многоэтажки. В любом случае, точные причины установит только медэкспертиза. Как заключил Игнатов, российские следователи отработали грамотно и все-таки остановились на версии с суицидом.

Ранее сообщалось, что сестра Яниса Тиммы рассказала о миллионах, которые баскетболист брал в долг у Анны Седоковой.