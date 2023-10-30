В Уфе дети массово заразились кишечной инфекцией на праздновании дня рождения
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Стало известно, что в одном из кафе города Уфы несовершеннолетние гости заразились кишечной инфекцией на праздничном мероприятии. Об этом также пишет RT, ссылаясь на информацию, полученную от пресс-службы Роспотребнадзора по Башкирии.
Ведомство опубликовало соответствующие данные на своей странице в социальных сетях. В сообщении отмечается, что все заболевшие кишечной инфекцией дети праздновали день рождения в одном из кафе в городе Уфа.
Также в заявлении подчеркнули, что специалисты из Роспотребнадзора отправились на объект для того, чтобы определить возможный очаг инфекции. Это нужно для предотвращения возникновения в дальнейшем подобных случаев.
Такой инцидент в очередной раз напоминает работникам ресторанного бизнеса о том, что им следует внимательно относиться к нормам хранения продуктов, их приготовления и т.д. Нарушения могут быть опасны не только для здоровья человека, но и его жизни в целом.