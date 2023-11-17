В Уфе произошло массовое отравление учащихся музыкального колледжа

Стало известно, что в музыкальном колледже Уфы произошло массовое отравление. Несколько учащихся этого образовательного учреждения обратились к медикам за помощью. Об этом также пишет издание «Vse42.ru» .

Согласно предварительной информации, инцидент произошел еще в четверг, шестнадцатого ноября. Именно тогда за медпомощью обратились сразу несколько учащихся из-за симптомов пищевого отравления, в связи с чем прокуратура начала проверку.

А Роспотребнадзор, в свою очередь, проведет эпидемиологическое расследование вкупе с лабораторными исследованиями. Пока что деятельность пищевого блока музыкального колледжа приостановили во избежание повторных случаев отравления.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что московский школьник чуть не умер из-за отравления напитком от блогера Влада Бумаги.