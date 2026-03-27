В Уфе впервые за столетие откроют двери храма, где строительство остановило древнее кладбище

В Уфе 4 апреля впервые более чем за 100 лет состоится богослужение в возрождаемом храме Александра Невского на улице Сочинской. Церковь входит в архитектурный комплекс Благовещенского монастыря — одной из древнейших обителей Южного Урала, основанной монахами еще в конце XVI века. Советские власти закрыли ее в 1924 году.

В сентябре 2024 года на этом месте начались строительные работы, но они были остановлены после того, как при проведении земляных работ обвалился грунт и обнаружились старинные захоронения. Это вызвало широкий общественный резонанс и привело к возбуждению уголовного дела.

Местные общественники и религиозные деятели продолжают добиваться восстановления святыни. Ситуация находится под личным контролем секретаря местной епархии иеромонаха Даниила. Первое за 102 года богослужение возглавит новый глава Башкортостанской митрополии Филарет.