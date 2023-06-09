В Уфе загорелись цистерны с топливом

В Уфе горят цистерны с топливом и склад горюче-смазочных материалов, сообщает Baza. По данным источника, в данный момент горят 10 цистерн. Пожар охватил площадь 300 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В различных частях города видны клубы черного дыма. К месту происшествия едут экстренные службы.

По другим данным, в городе загорелся дом в районе железнодорожного вокзала.

6 июня около 15:00 в Новокузнецке загорелся склад в районе металлургического завода. 9 июня СМИ сообщили о том, что в Ульяновске произошел пожар в детском саду №136 «Полянка». Позже в экстренных службах сообщили, что горело отдельное дошкольное учреждение на территории детского сада. Детей эвакуировали и переместили в другой корпус.

4 июня в Москве на по улице Грайвороновской произошел пожар. Загорелся одноэтажный склад. Пожар охватил площадь 90 квадратных метров. На место были вызваны сотрудники экстренных служб. Пожар потушили.