В украинской школе родители напали на учителя с обвинениями в поддержке УПЦ

В одном из регионов Украины родители набросились на преподавателя школы. Подробности рассказало РИА Новости .

Инцидент произошел в учебном заведении в Львовской области. Родители обвиняли учителя в поддержке Украинской православной церкви. Сообщается, что мужчина, работающий учителем в школе, требовал напавшую женщину убрать от него руки, но та продолжала кидаться на преподавателя на него и требовала уйти прочь.

Украинские СМИ, распространившие новость, не уточняют, когда произошел инцидент, и не называют причину, по которой начался скандал.