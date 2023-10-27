В украинской Виннице началась эпидемия гепатита А, школьников отправили на онлайн-обучение

Школы украинской Винницы перейдут на формат онлайн-обучения из-за вспышки в городе заболеваемости гепатитом А, сообщается на сайте Винницкого горсовета.

24 октября Минздрав Украины сообщил о 62 зафиксированных случаях гепатита А в Виннице, среди них 14 детей.

Сегодня в горсовете заявили о «стремительном росте» числа заболевших.

Предполагается, что причиной заражения стала вода из неустановленного источника.