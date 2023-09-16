В украинском Минэнерго заявили о попытке Киева вытеснить РФ с рынка урана

Слова, сказанные Галущенко, Министерство энергетики Украины опубликовало на своей странице в социальных сетях.

Герман Галущенко, являясь министром энергетики Украины, сделал новое заявление. По его словам, на данный момент Киев работает над тем, чтобы нарастить производство урана. Среди основных целей стоит вытеснение России с данного рынка. Об этом пишет RT.

Также украинский министр сообщил о том, что довольно внушительная часть мирового рынка урана сейчас находится именно под контролем Российской Федерации. Однако, по словам Галущенко, Украина прилагает все силы, упорно работая над тем, чтобы сдвинуть Россию.

Напомним, что нескольким ранее сообщалось о возобновлении закупок российского урана со стороны Индии и Бразилии.