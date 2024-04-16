На Украине просят снести «символ Киева»

На Украине, тем временем, появляются все более необычные петиции. Так, как пишет РИА Новости 16 апреля, в Киеве почти 100 человек подписали петицию, в которой попросили убрать с площади Независимости памятник архангелу Михаилу.

По данным издания, авторы хотят заменить памятник архангелу Михаилу либо статуей Богородицы, либо же архангелом Гавриилом. А причиной этого указывается следующее: архангел Михаил, по мнению авторов петиции, является символом Киева, который дала Екатерина II в 1782 году.

При этом, в петиции добавляют следующее: Богородица всегда была Защитницей Украины, а архангел Гавриил также защищает страну и «принес Благую весть». Напомним, что Архангел Михаил также изображен и на гербе Киева.