В «Укрэнерго» сообщили о дефиците электроэнергии на Украине

Напомним, ранее эксперт призвал украинцев готовиться к худшему сценарию. Речь идет об отключении электроэнергии на долгие периоды уже этой зимой. Это возможно даже в том случае, если Россия не будет наносить ракетные удары по инфраструктуре. Такого мнения придерживается Юрий Корольчук.

Сейчас же становится известно, что на данный момент на Украине наблюдается дефицит этой самой электроэнергии. Об ее нехватке в системах страны сообщила украинская национальная энергокомпания «Укрэнерго». Таким образом, жителей призвали к экономии ресурсов.

Однако, в сообщении также сказано, что дефицит вызван не только из-за непогоды и, вследствие этого, стремительного роста потребления, но и из-за перегрузки в системе. Об этом также пишет RT.