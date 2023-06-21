В Улан-Удэ пострадали двое человек из-за внедорожника, наехавшего на автобусную остановку

Стало известно, что внедорожник буквально протаранил остановку, на которой люди дожидались общественного транспорта. Случай произошел в одном из городов Республики Бурятия. Об этом пишет ФАН

Местная пресс-служба МВД сообщила о происшествии. Согласно поступившей информации, автомобиль изначально ехал по улице, но позже столкнулся сразу с двумя иномарками, которые ехали навстречу водителю внедорожника. Он, в свою очередь, потерял управление, из-за чего машина врезалась в остановку.

После случившегося виновник аварии поспешил сбежать с места происшествия, но у него ничего не вышло, поскольку его оперативно задержали автоинспекторы.

Двое человек получили травмы разной степени тяжести, из-за чего попали в больницу.