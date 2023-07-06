В Ульяновске египтянин-провокатор надругался над Кораном
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По словам руководителя общероссийской госорганизации «Ассамблея народов России» Александра Дарковича, приехавший в РФ из Египта некий Сайд Абу Мустафа уже задержан. Сейчас с провокатором работают полицейские.
«Призываю всех проявить выдержку, хладнокровие, мудрость и ответственность. Не поддаваться на провокации, сохранять и преумножать межнациональное единство и братство», - приводится в аккаунте ассоциации в соцсетях.
Произошедшее также прокомментировал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он подчеркнул, что регион является многонациональным и многоконфессиональным, где уважительно относятся к религиозным чувствам верующих, чтят традиции и обычаи.
«В сети появилось видео, на котором иностранный гражданин совершает кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители. Преступника задержали... Я уверен, что действиям негодяя дадут самую жесткую правовую оценку», - написал Русских в соцсетях.
Он назвал неуважение к Корану «омерзительным преступлением».