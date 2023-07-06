В Ульяновске египтянин-провокатор надругался над Кораном

«В сети появилось видео, на котором иностранный гражданин совершает кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители. Преступника задержали... Я уверен, что действиям негодяя дадут самую жесткую правовую оценку», - написал Русских в соцсетях.