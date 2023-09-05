В Ульяновске спасли 27 человек при пожаре в пятиэтажке
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Как сообщает агентство «РИА Новости», прокуратура региона проводит проверку для определения причины пожара и соблюдения противопожарных правил.
Стало известно, что 27 человек были спасены при пожаре в пятиэтажном здании в Ульяновске. Огнеборцы эвакуировали 22 человека с помощью спасательных устройств. Еще пятеро – благодаря специальным лестницам. Без спасательных устройств были эвакуированы дополнительно 25 человек, однако три из них получили травмы.
При тушении пожара задействовали 39 человек и 10 единиц техники, что позволило оперативно справиться с возгоранием, тем самым выполнить поставленную задачу.
Происшествия такого рода напоминают о важности соблюдения пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.