В Ульяновске за осквернение Корана задержали гражданина Египта
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Ульяновские полицейские и сотрудники ФСБ задержали египтянина, 1995 года рождения, который подозревается в осквернении Корана.
Ранее в интернете появилось видео кощунственных действий в отношении священной книги мусульман.
Совершавший их мужчина был оперативно установлен и арестован. Он проживает в Ульяновской области, но российского гражданства не имеет.
Полиция проведет проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.