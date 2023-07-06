В Ульяновске за осквернение Корана задержали гражданина Египта

Ульяновские полицейские и сотрудники ФСБ задержали египтянина, 1995 года рождения, который подозревается в осквернении Корана.

Ранее в интернете появилось видео кощунственных действий в отношении священной книги мусульман.

Совершавший их мужчина был оперативно установлен и арестован. Он проживает в Ульяновской области, но российского гражданства не имеет.

Полиция проведет проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.