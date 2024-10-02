Митрополит Федор призвал депутатов запретить движение квадроберов

Митрополит напомнил, что раньше для некоторых россиян актуальной была проблема выбора пола. Они не могли определиться, являются ли мужчинами или женщинами. Теперь люди уже сомневаются, что они вообще люди и подражают животным.

Во время первого заседания нового созыва областной Думы митрополит Волгоградский и Камышинский заявил, что квадроберы — это важная проблема, которую можно сопоставить ЛГБТ*. Пропаганда пришла из Запада. Течение негативно отражается на развитии людей, особенно молодого поколения. Священнослужитель обратил внимание на тот факт, что некоторые родители поддерживают странные увлечения подростков.

«Дети бегают на четвереньках, родители бросают им палку, а они, как собаки, приносят обратно», — заявил митрополит Феодор депутатам.

В России уже было замечено несколько случаев, когда мамы выгуливают своих детей на поводке. Архиерей призвал депутатов противостоять распространению течения и препятствовать моральному разложению России. Депутаты поблагодарили митрополита за речь аплодисментами.

Ранее психолог Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как квадробинг влияет на человека и стоит ли родителям переживать из-за желания детей пародировать животных.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.