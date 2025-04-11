В упавшем в Гудзон вертолете летел глава испанского филиала Siemens с семьей

В результате падения вертолета в реку Гудзон погибли глава испанского подразделения компании Siemens с детьми и женой. Об этом стало известно из сообщения газеты New York Post, которое было опубликовано со ссылкой на информацию, полученную от представителей правоохранительных органов.

Ранее телеканал CBS News передал информацию о том, что в Соединенных Штатах Америки вертолет упал в реку Гудзон неподалеку от города Джерси-Сити, который находится напротив Нью-Йорка. Это случилось примерно в 15:15 по местному времени в четверг, 10 апреля.

На борту в момент крушения вертолета, по предварительным данным, находились пять человек, включая детей.

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем микроблоге в соцсети Truth Social выразил слова сочувствия и поддержки близким и товарищам тех, кто погиб в авиакатастрофе.

«Похоже, что шестерых человек, пилота, двух взрослых и троих детей, больше нет с нами. Кадры аварии ужасающие. Да благословит Бог семьи и друзей жертв», — написал президент США

Также глава Белого дома проинформировал, что министр транспорта США Шон Даффи и его команда проводят расследование для установления всех деталей произошедшего.

Напомним, в интернете распространилось видео, на котором запечатлено падение вертолета. На записи видно, как воздушное судно начинает хаотично вращаться, а затем стремительно падает в воды Гудзона.