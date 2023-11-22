«В ушах так и загудело»: женщина узнала о гибели сына-бойца СВО на работе

Валерий Усольцев был разведчиком-снайпером в спецназе ГРУ. Парень с детства мечтал оказаться в легендарной 24-ой бригаде, и его мечта сбылась. На СВО он оказался в первых рядах и прослужил на фронте больше года. После четвертого по счету ранения солдат погиб.

Не всегда боец мог выходить на связь с родными. Для мамы Марины Литвиновой дни неизвестности длились вечно. Обычно женщина созванивалась или списывалась с Валерием с периодичностью в две, иногда три недели.

«Я просто ждала, когда он выйдет на связь. Брала звонки с любых номеров. Даже когда я была на работе в магазине, все замирало. Говорила покупателям: «Сынок звонит», и все просто стояли и ждали: «Разговаривайте, пожалуйста». Люди потом сами плакали после этих звонков», — поделилась Марина с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А 10 марта Валерий получил очередное, четвертое по счету ранение. Нога была серьезно повреждена. По словам Литвиновой, она почувствовала неладное, но сын смог выйти на связь лишь полторы недели спустя: «Меня маленько поцарапало, представляешь — опять нога, опять осколок. Завтра иду на задание».

Марина возмутилась: надо было отправляться в госпиталь, уговаривала сына покинуть передовую, но тот наотрез отказался, мол, уже пообещал командиру.

«На связь он больше не выходил, а 17 апреля мне позволили, когда я была за прилавком, мужской голос сказал: «Марина Анатольевна, это командир части. Усольцев Валерий Сергеевич вам приходится сыном?». У меня в ушах так и загудело. После его фразы «приношу вам мои соболезнования» я сказала, что перезвоню и бросила трубку», — сказала Литвинова.

Женщина отпросилась с работы, наглоталась успокоительных и лишь спустя несколько часов набралась сил перезвонить. Ее опасения подтвердились. О том, как погиб Валерий Усольцев, мы рассказывали в большом материале о бойце.