В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента. Выборы стартовали почти во всех подготовленных избирательных участках, общее количество которых составило около 10000. О начале мероприятия сообщает ТАСС .

9 июля в 8 часов утра по местному времени открылись все 10784 участка, сообщили в местной пресс-службе. Группа избирателей на 619-м участке в Ташкенте уже успела отдать свои голоса, передает корреспондент ТАССа. Все остальные желающие смогут это сделать до 18:00 по местному времени.

Секретарь участковой комиссии Зумрат Ахмедова рассказала, что первыми проголосовавшими были несколько пенсионеров, которые явились к участку еще до открытия. Ахмедова отметила, что выборы стартовали активно. Согласно прогнозам, на ее участке в голосовании будут участвовать около 90% местных жителей.

Сообщается, что на мероприятие было аккредитовано порядка 800 наблюдателей, являющихся представителями нескольких десятков государств и организаций. Примерно полторы тысячи журналистов также проследят за ходом голосования в формате наблюдателей.