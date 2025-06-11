В Узбекистане обеспокоены плохим обращением с мигрантами

Представители Министерства иностранных дел Узбекистана встревожены обысками и якобы ненадлежащим обращением с гражданами Узбекистана в России.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов.

Он отметил, что незаконные обыски и неуважение по отношению к выходцам из Узбекистана не совместимы с дружественными отношениями между нашими странами. Также он призвал принять меры по предотвращению таких ситуаций.

Посольство Узбекистана в Москве направило ноту с просьбой о разъяснениях в МИД РФ.

Ранее сообщалось о том, что в ФРГ и Польше рассматривают вывод украинских беженцев из-под системы соцподдержки.