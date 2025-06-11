В Узбекистане обеспокоены плохим обращением с мигрантами
В МИД Узбекистана выразили обеспокоенность проверками мигрантов в России
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Представители Министерства иностранных дел Узбекистана встревожены обысками и якобы ненадлежащим обращением с гражданами Узбекистана в России.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов.
Он отметил, что незаконные обыски и неуважение по отношению к выходцам из Узбекистана не совместимы с дружественными отношениями между нашими странами. Также он призвал принять меры по предотвращению таких ситуаций.
Посольство Узбекистана в Москве направило ноту с просьбой о разъяснениях в МИД РФ.
Ранее сообщалось о том, что в ФРГ и Польше рассматривают вывод украинских беженцев из-под системы соцподдержки.